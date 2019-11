Sei solo una scimmia! La follia dei razzisti contro una ragazza

Sgranocchiabanane, sei solo una scimmia del ca

...". E, ancora "". Sonorivolti ad una giovane ragazza dalla pelle scura da parte di alcuni utenti di, un servizio di messaggistica istantanea utilizzatissimo tra i più giovani. E questa la fotografia di un paese alla deriva sociale e umana.Siamo in Italia, Lombardia, aper l'esattezza. E manca poco più di un mese all'inizio del 2020, tanto per dettagliare la vicenda di particolari che potrebbero sembrare marginali. Ma non lo sono, non lo sono affatto. E la sequenza di improperi beceri indirizzati alla giovane, non è altro che lo screenshot attualissimo del "bel paese" - una piccola parte, intendiamoci - attestante l'esplosione delle neo tendenze xenofobe suidove vige l'anarchia comportamentale. Come se il monitor di un pc possa schermare dalle offese chi ne è bersaglio ed evitare la pariglia al checchino. E qualcuno ha scelto di essere "utente anonimo", prima che persona, proprio per questo .Lo sa bene ladi(sembrerebbe sia il nome della ragazza a cui sono rivolti gli epiteti) che, stanca di dovere ingoiare gli insulti inviati alla figlia su Telegram, ha deciso di denunciare l'accaduto alla polizia postale di Cremona salvo poi condividere unodelle conversazioni su Facebook. "- scrive in un post pubblico -E rivolgendosi all'autore degli insulti afferma: ". Poi una chiosa sarcastica ma piccataNella immagine in allegato allo scritto, si legge una caterva di frasi diffamatorie e di indubbia inclinazione razzista. "", scrive qualcuno., continua rincarando la dose. E poi giù, una pioggia di ingiurie rabbrividenti: "". Il post, pubblicato nella tarda serata del 18 novembre, ha ottenuto più di 2.000 condivisioni e altrettanti commenti. Molte sono state le attestazioni di solidarietà nei confronti della ragazza ma non sono mancate reazioni ben più rabbiose e dure., digita un utente. Ma l'ultima parola spetterà agli investigatori.