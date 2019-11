Non fa più per me! Walter Nudo dice addio alla televisione

Non voglio più avere a che fare con la televisione italiana

Molte persone mi chiedono per strada e mi mandano messaggi sul perché mi sia ritirato.

È vero ho fatto questa dichiarazione ufficiale il 23 giugno scorso dove ho detto che non voglio più avere a che fare con la televisione italiana. Non la rinnego, anzi la ringrazio fortemente. Dopo quasi 25 anni di carriera tra alti e bassi, tra Mediaset e Rai, però è arrivato il momento di uscirne fuori. Non giudico ovviamente chi la fa, ma semplicemente non fa più per me

Lascio perché ho capito

che in questo momento della mia vita c'è un cambiamento in atto, c'è una trasformazione iniziata un po' di tempo fa, anzi forse già avvenuta. Voglio continuare a servire il pubblico italiano, quello che mi segue e mi ha dato la possibilità di fare tante cose belle (le fiction, i programmi e molto altro) ma in un altro modo. Ringrazio di cuore il pubblico italiano, è stato bellissimo passare 25 anni insieme ma ciò non vuol dire che debba continuare. Quello che facevo non mi soddisfaceva più

", le parole dirisuonano come una sentenza. L'attore, dopo l'addio ufficiale dato circa quattro mesi fa, è tornato sull'argomento, spiegando le motivazioni in un lungo video pubblicato sui social. Nelle scorse ore, infatti, il vincitore dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip ha spiegato cosa lo ha spinto ad allontanarsi dal piccolo schermo. I numerosi messaggi ricevuti dall'attore e le dimostrazioni di affetto e stima del suo pubblico lo hanno portato a spiegare i suoi perché sui social network.- Ha esordito nel video Instagram Walter Nudo -". L'attore ha spiegato di essere cambiato e di aver vissuto una profondanell'ultimo anno. Dopo la vittoria del realitye la rinnovata notorietà, Walter Nudo è stato colpito da una serie di ischemie che lo hanno ridotto in fin di vita. Poi le operazioni al cuore e la lunga e lenta riabilitazione per tornare a godere di una vita il più possibile normale. Il periodo difficile ha segnato nel profondo l'attore, che ha virato verso una vita più spirituale.- ha proseguito su Instagram Nudo -".