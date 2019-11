Bimba di 7 anni muore colpita da un'acquasantiera

La piccola è stata subito soccorsa ma è morta in ospedale. La tragedia nella. Tragedia in un collegio a Udine. Unaè morta travolta da un'acquasantiera in marmo. La bambina, italiana, viveva a. Si trovava nella cappella del collegio e si è avvicinata all'acquasantiera alla quale si è aggrappata ed è stata travolta, riportando un gravissimo trauma. Il tutto sotto gli occhi delle sue compagne.

Tra le 16.30 e le 18 la piccola, che frequentava la seconda elementare, era nella chiesa dell'Educandato Uccellis insieme con soltanto altri 8 bambini, tutti a recitare preghiere dopo che gli allievi delle altre classi erano andati via. Con loro c'era un catechista e stavano ultimando le attività di dottrina. A un certo punto, non è ancora chiara la ragione, forse per raggiungere l'acqua, la bambina si è aggrappata e l'acquasantiera, antica e molto pesante, le è caduta addosso causandole un violento trauma toracico.Nonostante il prodigarsi dei soccorsi, è morta dopo il trasferimento in ospedale.