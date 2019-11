Fedez e Chiara Ferragni fanno la pole dance ma lui si infortuna

Ah, le palle!

sembra abbiano sviluppato una nuova passione che, ovviamente, hanno deciso di condividere sui loro profili social.hanno deciso di provare una lezione didi coppia, una disciplina che sta riscuotendo un successo sempre maggiore e che, a quanto pare, ha stregato l'imprenditrice digitale.Non è la prima volta che. Nelle scorse settimane aveva già condiviso alcuni video che la vedevano impegnata con il primo approccio alla disciplina. Quella non c'era Fedez ma i suoi amici più cari, che hanno voluto essere lì nel giorno del debutto dell'influencer. La Ferragni ha sempre dichiarato di non essere un'amante dell'esercizio fisico e della palestra, al contrario di Fedez che mostra spesso i suoi allenamenti nella palestra di casa. Tuttavia, la disciplina della pole dance pare abbia conquistato la sua simpatia e lo dimostrano anche ievidenti rispetto all'ultima volta.Diverso è il caso di Fedez, per il quale quella di ieri era probabilmente la sua prima lezione. Scoordinato e poco avvezzo alle figure sul palo, il cantante è incorso anche in un piccolo incidente durante lo svolgimento di una di queste. Singolarmente, prima Chiara e poi Fedez, hanno eseguito un esercizio base per la disciplina, ossia la rotazione attorno al palo con una sola mano e le gambe distese e incrociate. Nessun problema per Chiara Ferragni che, anzi, ha mostrato una certa leggiadria nel compiere la figura. Fedez, invece, non ha dimostrato grande affinità con il palo ma, soprattutto, ha fatto delle valutazioni errate. “”, ha esclamato il cantante mentre girava, con una evidente smorfia di dolore sul volto.In pochi minuti l'allarme è però rientrato, visto che successivamente Fedez si è cimentato anche in altre figure al palo, con risultati non esattamente esaltanti. Chiara Ferragni, nonostante suo marito abbia spesso scherzato sul suo essere poco coordinata, ha dimostrato una certacon la pole dance. Probabilmente questa non è stata la seconda lezione per lei, perché i miglioramenti tra la prima e questa sono davvero tanti e sorprendenti. È più probabile che l'influencer abbia continuato con le lezioni durante questo periodo, documentando ieri il primo approccio di suo marito.Come spesso accade,si sono anche divertiti a mostrare alcune scene ironiche prima di iniziare la lezione quando, ancora a casa, stavano scegliendo l'outfit. Nelle loro storie si vede Fedez che indossa gli abiti di Chiara Ferragni e che ne fa il verso, segno di una grandissimanella coppia, sempre più amata dai loro fan.