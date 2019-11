Ha problemi psichiatrici, 27enne uccide lo zio

Aggressione mortale a Reggio Emilia: ragazzo di 27 anni uccide lo zio. Un 27enne, in cura per problemi psichiatrici, ha ucciso suo zio a coltellate. Il fatto è accaduto stamane nella casa di Reggio Emilia dove i due abitavano assieme al padre disabile del giovane. Sull'omicidio indaga la Polizia. Il 27enne sarebbe andato nella camera della vittima, 57 anni, e gli avrebbe inferto 5 coltellate. L'omicida è stato fermato e trasportato al pronto soccorso per accertamenti.