Esplode fabbrica fuochi, almeno 3 morti

Un'esplosione si è verificata per cause ancora da accertare in une polveri piriche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Tragedia nel Messinese. Un'esplosione si è verificata in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche, sono, tra cui una donna di 71 anni. Ci sarebbero feriti gravi. Sarebbe un bilancio provvisorio perchè nella fabbrica c'erano molte persone che risultano disperse. L'esplosione è avvenuta nella fabbrica di articoli pirotecnici diin contrada Cavalieri. Nella zona si è sentito un boato e subito dopo uno più forte che si sono uditi fino a Milazzo e che hanno causato panico. Nella zona si è sentito un boato e subito dopo un altro più forte. Grande il il panico. Sul posto numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco. Testimoni parlano di un inferno di fiamme e di fumo.