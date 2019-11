Tassa rifiuti, al Sud costa di più

, laTrecento euro: a tanto ammonta in media nel 2019 la tassa dei rifiuti in Italia, con forti differenze territoriali. La regione più economica è il Trentino Alto Adige, con 190 euro, la più costosa la Campania, con 421. Catania è il capoluogo di provincia più caro (504 euro, e un aumento del 15,9% sul 2018). Sono i dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe diche prende come riferimento una famiglia di 3 persone con casa di 100 metri quadri.I rifiuti costano in media 258euro al Nord, 299 al Centro, 351 al Sud.