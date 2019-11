Maria Grazia Cucinotta super sexy... tutta colpa della scollatura vertiginosa

Senza ombra di dubbio Maria Grazia Cucinotta è una delle più belle e professionali attrici del panorama cinematografico italiano. Dopo aver trovato il successo con la pellicola Il Postino al fianco del compianti Massimo Troisi, l’artista siciliana ha recitato in altri film. Da anni, però, la donna ricopre anche il ruolo do produttrice. Nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per una foto sui social che ha lasciato di sasso tutti i suoi follower. Nonostante non sia più una ragazzina, Maria Grazia Cucinotta mostra un fisico invidiabile. La donna si mantiene in ottima forma, per questa ragione non nasconde le sue grazie mostrandole a tutti i follower che la seguono su Instagram.

Nello scatto in questione l’attrice siciliana si fa vedere in lingerie. A quanto pare il nero è sempre stato il suo colore preferito e in questa occasione la donna indossa un pizzo nero che mettere in risalto il suo corpo tonico. Il décolleté è prosperoso e le gambe chilometriche e stese a terra in modo elegante sembrano ancora più sensuali grazie alle scarpa con un tacco vertiginoso. C’è da sottolineare anche un dettaglio che non è passato inosservato ai fan. Infatti il suo seno per poco non è uscito fuori a causa della scollatura esagerata.

Chi segue Maria Grazia Cucinotta su Instagram, sa perfettamente che l’attrice siciliana è molto attiva sui social. Infatti la donna conta ben 326 mila follower che ogni giorno la riempiono di complimenti e valanga di likes per ogni suo post condiviso. La produttrice da tempo ha varcato la soglia dei 50 anni, nonostante questo particolare è più in forma e più affascinante di prima. Infatti oltre ad avere un corpo mozzafiato, continua ad essere una donna simpatica e con un grande cuore.