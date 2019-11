Paola Caruso pronta a raccontare la verità su Merlo

A me dispiace molto per Paola, come sapete noi la seguiamo da quando è rimasta incinta del piccolo Michelino e il padre del bambino non l’ha voluto riconoscere

Lei mi ha raccontato alcuni di questi episodi che, se fossero veri, sono veramente gravi, e ha deciso di essere a Domenica Live per raccontare del tutto la sua verità

La fine della relazione traera stata ufficializzata dalla showgirl attraverso una intervista e un video inviato a. La ex “” aveva spiegato, senza entrare troppo nei dettagli, di aver scoperto delle cose che rendevanogli errori dell’ex compagno. Dopo essere venuta a conoscenza didi cui Merlo si sarebbe macchiato, la Caruso ha deciso di interrompere in maniera drastica e definitiva ogni rapporto, pentendosi di aver permesso a Moreno di entrare a far parte della sua famiglia e, in particolar modo, di avergli concesso di avere dei rapporti con il figlio Michelino.Già provata dalla precedente relazione sentimentale con il padre del bambino, Francesco Caserta, che ha rifiutato di conoscere il piccolo, Paola Caruso ha dovuto fare i conti con dei nuovi presuntida parte di Merlo. La storia con quest’ultimo, iniziata la scorsa estate, aveva portato un po’ di felicità e serenità nella vita della showgirl, che si era detta contenta di essere tornata a sorridere accanto ad un uomo che aveva deciso di prendersi cura di lei e del figlio.Poi, la bomba:è stato avvistato con una donna, ex protagonista del Grande Fratello, e immediatamente si è iniziato a pensare ad una crisi o unnei confronti della Caruso., quindi, è tornata ad occuparsi di quanto accaduto nel salotto di Pomeriggio Cinque annunciando che domenica prossima Paola sarà ospite di Domenica Live per rivelare, una volta per tutte, quello che Moreno Merlo le ha fatto e che lo ha reso “una persona orrenda”.– ha spiegato la conduttrice di Canale 5 - .”.Intanto, nonostante le accuse, Moreno Merlo ha deciso di tacere completamente ignorando gli ultimiche lo riguardano. Dall'ex protagonista di Temptation Island, infatti, nessuna dichiarazione in merito alla fine della relazione con Paola Caruso e nessun riferimento a quanto accaduto con la showgirl negli ultimi periodi.