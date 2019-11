Giustizia : sulla prescrizione nessun accordo, via libera sul processo civile

Fumata nera all'accordo sullache si è svolto a tarda serata a Palazzo Chigi. "Ci sono posizioni diverse. Non ci sono sufficienti garanzie processuali", sottolineano gli esponenti del Pd al tavolo. Il, rilevano ancora, "è convinto che bisogna fare di tutto perché le prescrizioni dei processi non si verifichino e che i procedimenti siano rapidi". Via libera invece al processo civile. Per il"questa riforma dimezzerà i tempi del processo".

Sulle proposte di riforma del processo penale "le forze politiche hanno chiesto una riflessione,quindi ci riaggiorneremo. Ma continuo a dire che i cittadini non possono aspettare a lungo una riforma del processo che gli garantisca tempi e certi e brevi del processo". Così il ministro della Giustizia Bonafede al termine del vertice di maggioranza che ha dato via libera alla riforma del processo civile, ma non a quella del penale."Spero che nei prossimi giorni potremo dare il via libera anche al processo penale", ha aggiunto.

"C'è il via libera sul processo civile, mentre si continua ad approfondire la parte sul penale,sull'elezione del Csm e sulla riforma ordinamentale". Così, al termine del vertice di maggioranza sulla riforma della giustizia, il senatore di Leu Pietro Gasso annuncia: "Sul penale andiamo in Consiglio dei Ministri". Sulla prescrizione, infine, dice: "Non siamo nè vicini nè lontani".