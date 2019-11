Red Dead Online: ricercato “Yukon”, il famigerato cacciatore di grizzly

Ricercato: “Yukon” Nikoli Borodin, il famigerato cacciatore di grizzly. In più, nuovi capi d’abbigliamento, serie con mira manuale in evidenza, bonus e altro. “Yukon” Nikoli Borodin è un trapper e cacciatore russo con svariati mandati d’arresto nel suo periodo trascorso in Alaska. È attualmente ricercato per assassinio plurimo, oltre che per la scomparsa di uno sceriffo federale degli Stati Uniti inviato per catturarlo e consegnarlo alla giustizia. Attenzione: si dice che Borodin tenga con sé dei grizzly in cattività e che sia fortemente territoriale, pericoloso e irascibile come loro. “Yukon” Nik e la sua banda sono stati avvistati l’ultima volta nell’area a sud di Strawberry, nei pressi di Fort Riggs.

Oltre a una consistente ricompensa monetaria, i giocatori che cattureranno e consegneranno il ricercato della Taglia leggendaria di questa settimana riceveranno 3 Oli di serpente speciali e 10 pezzi di Carne di selvaggina di grossa taglia entro 24 ore dal completamento della missione.

Questa settimana Wheeler, Rawson & Co. ha aggiunto al catalogo, permanentemente, una miriade di nuovi capi d’abbigliamento, tra cui il Berretto Chumley, la Camicia Salcedo, le Bretelle Crutchfield, un bel paio di scarpe eleganti e il Poncho Cardenas. Le donne smaniose di ampliare il guardaroba possono acquistare la Giacca Ballard, gli Stivali Aguirre e la Camicetta Goodale, mentre i gentiluomini possono acquistare l’elegante Soprabito Fulbright. È possibile completare il look approfittando dell’offerta sui nuovi colori della Bandana e della Bandana rifinita.

I Collezionisti che vogliono rimpinguare il portafoglio possono completare la Collezione Arciere consegnando a Madame Nazar (o spedendogliele dal più vicino ufficio postale) la Punta di freccia in selce, la Punta di freccia grezza e la Punta di freccia in agata, assicurandosi un bel gruzzoletto.