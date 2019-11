Prima pugnala la moglie e si uccide sui binari

L'aggressione nel, poi il gesto estremo. La donna, ferita al volto, non è grave. Prima ha aggredito la, ferendola, poi si è. E' successo a, alle porte di Bologna. L'uomo, 29 anni, era in un centro commerciale dove si è scagliato contro la donna, 32 anni, con la quale non conviveva più. Lei è rimasta ferita superficialmente a un orecchio. Lui è scappato. I carabinieri lo hanno cercato e a distanza di un'ora si è ucciso (morto sul colpo) sui binari della linea Bologna-Portomaggiore, vicino alla stazione ferroviaria.

Yassine Fatmi Idrissi, marocchino di 29 anni senza fissa dimora, è morto sotto al treno della linea Bologna-Portomaggiore ieri pomeriggio intorno alle 18.30: probabilmente si è gettato volontariamente sotto il convoglio che aveva appena oltrepassato la stazione di Castenaso ed era diretto a Bologna.La moglie in un’altra circostanza era stata costretta a denunciare il marito per maltrattamenti domestici.