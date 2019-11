Biella, cittadinanza onoraria ad Ezio Greggio... Il Pd: Perché non a Segre?

Si conferisce a Ezio Greggio il titolo di cittadino onorario per la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno attraverso l'associazione 'Ezio Greggio per i bambini prematuri'; per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella

"La tempistica della scelta di attribuire la cittadinanza onoraria aha tutta l'aria di essere una provocazione". È quanto scritto da Paolo Furia, segretario delin Piemonte, per commentare la decisione con cui la giunta comunale di Biella ha concesso la cittadinanza onoraria all'attore e conduttore di Striscia la Notizia. Niente di male, se non fosse che lo stesso titolo era stato negato poco tempo prima dal sindaco, il leghista Claudio Corradino, alla senatrice a vita. Abbastanza per scatenare una feroce polemica politica, con i dem a puntare il dito contro il primo cittadino biellese e la giunta del capoluogo di provincia.La cittadinanza onoraria a Greggio, come riporta il Comune di Biella, gli sarà conferita sabato 23 novembre. Decisione dettata dal profondo legame dell'attore con la città natale,, proprio in provincia di Biella. Nelle motivazioni ufficiali si legge: "". Ricevendo questo riconoscimento, il popolare showman si unisce a una ristretta cerchia di personalità del territorio che hanno dato lustro alla città piemontese, dallo stilista Nino Cerruti all’artista Michelangelo Pistoletto.Ma il momento scelto dal sindaco Corradino per conferire il premio a Greggio arriva pochi giorni dopo la decisione con cui la giunta ha negato un analogo riconoscimento a Liliana Segre, dopo leseguite alla concessione di unaalla senatrice a vita a causa delle centinaia di minacce a sfondo razziale subite via social. Per il segretario regionale del Pd Piemonte,, quella del Comune di Biella è una "". Quindi l'appello al sindaco di Biella: "".La scelta del Comune biellese di non conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita aveva destato molte polemiche a livello locale. In quella occasione, il sindaco aveva spiegato di averla invitata un mese prima, come ospite d'onore, per le celebrazioni della. "Purtroppo - aveva spiegato Corradino - ha declinato il nostro invito a causa dell'età, non si sentiva di aggiungere un appuntamento nel nostro Comune, ma ci ringraziava per aver pensato a lei". Puntualizzando poi che "".