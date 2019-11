Chiara Ferragni mostra le gambe e fa il pieno di like

Le foto diriescono sempre a colpire nel segno - nel bene o nel male - e, questa volta, l’imprenditrice digitale è riuscita a riscuotere solomettendo in bella mostra le. In occasione della presentazione di “Bellissime”, il documentario diretto da Elisa Amoruso che fa una riflessione sul culto dell’apparire seguendo quattro donne – una madre e le sue tre figlie – tra serate, provini e selfie, Chiara Ferragni ha partecipato alla serata della sua grande amica e regista sfoggiando unche ha collezionato il pieno di like in rete. Maglione nero, mini gonna di pelle e calze a rete abbinate ad una giacca rossa: così la moglie di Fedez è riuscita ad ottenere solo consensi dal suo pubblico social che ha apprezzato – soprattutto – le gambe lunghe e toniche della influencer più famosa di tutti i tempi.Nella foto postata su Instagram da Chiara Ferragni, inoltre, non è passato inosservato un dettaglio che ha fatto sorridere gli utenti della rete e scatenato una serie di. Per mostrare ai suoi follower il look scelto per la premiere di "Bellissime", si è fatta immortalare dal suo fotografo seduta e con alle spalle unche sembrava rivolgere lo sguardo proprio verso le sue gambe. Il popolo di Instagram, come di consueto, non ha sottovalutato quel dettaglio così originale e la battute in merito si sono sprecate.“Sembra che la statua ti guarda le cosce”, “Il tipo la dietro ti sta guardando le cosce!!!”, hanno scritto i più ironici, mentre molti altri si sono concentrati sulla bellezza emanata da Chiara Ferragni in questa foto. “Bellissima”, “Stupenda”, “La più bella di tutte”, si legge tra i commenti al post social della influencer che, a differenza di altre volte, si è risparmiato l’odio e la violenza di alcuniincalliti. Solo qualcuno di loro ha denigrato questo ultimo scatto che la Ferragni ha pubblicato su Instagram accusandola di essere un “cesso”, ma lei ha preferito non scomporsi e godersi il plauso virtuale di chi ha ampiamente apprezzato la scelta di mettere in bella vista le gambe con un bel paio di calze a rete che, come si sa, non stanno bene a tutte.