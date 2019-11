Raffaella Fico hot in palestra! Il lato B in primo piano e Mario Balotelli non resiste

Raffaella Fico è molto attiva sue, oltre a condividere scatti privati e del suo lavoro, come tante altre showgirl ha deciso di documentare sui social anche il suo allenamento in palestra. Dapassando per: non è raro vedere le vip anche in questi momenti della loro giornata. Fanno parte della loro routine e non stupisce se anche una normalissima seduta in palestra riesca a incassare migliaia e migliaia di visualizzazioni.I fan adorano sapere tutto della vita e dei segreti di bellezza delle loro beniamine.. Che se poi diventa ‘bollente’, allora siamo a cavallo: è normale che si scateni un boom di like e di commenti. Ed è successo proprio questo sotto a uno degli ultimi post condivisi dalla bellissimasul suo profilo Instagram.

“E anche per oggi può bastare, morta…”, ha scritto la ex gieffina nella caption del video che la vede alle prese con gli squat. Un video piccantissimo perché Raffaella, ripresa di spalle, indossa un top e dei leggings blu elettrico aderentissimi che, coi movimenti, evidenziano la sua silhouette e il suo. E infatti a stretto giro si è scatenata una pioggia di messaggi sotto al post che vede la Fico allenarsi. Tutti in tilt per le sue curve stratosferiche in bella mostra mentre la napoletana solleva il bilanciere e inarca la schiena. “Wow!”, “Sei bellissima”, “Fisco super sexy, splendida”, “Sei in formissima Raffaella”, si legge sotto tra gli oltre 500 messaggi.





Uno in particolare non è passato inosservato. Quello dei suo ex, Mario Balotelli, che evidentemente non ha resistito alla vista di quella clip e si è lasciato andare a un commento un po’ volgare: “Mamma che chiappe”, ha scritto il calciatore commentando i glutei super tonici della mamma di sua figlia Pia. Qualcuno lo riprende e con ironia gli scrive “Dolce Stilnovo”, ma poi arriva direttamente Raffaella a rispondergli: “Puoi dirlo forte daddy”.