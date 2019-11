Mi ha massacrata con calci e pugni per 7 anni! Heather Parisi, la confessione choc da Barbara D’Urso

Una storia che nessuno si sarebbe mai immaginato di ascoltare. La protagonista della triste confessione è proprio lei, la nostra intramontabileche, sbarcata acon il(per la prima volta in tv), ha raccontato una storia davvero spaventosa. Dopo aver presentato la famigliola, compresi i due gemelli della coppia, a un certo punto è rimasta da sola con la conduttrice, lasciandosi andare a una confessione tanto inedita, quanto forte.Senza troppi giri di parole la ballerina americana, che oggi vive a Hong Kong, ha dichiarato di aver subito pesantida un uomo. Una situazione che si sarebbe protratta per 7 lunghi anni e che mai è stata rivelata pubblicamente: “Anch’io ho vissuto la violenza, l’ho subita tra le mura di casa”, esordisce Heather (i suoi due gemelli, come sottolineato dalla d’Urso, non hanno ascoltato la confessione).

“Non ne ho mai parlato – aggiunge – è un argomento molto scomodo. Ora ne parlo con te perché tu hai sempre lottato con sincerità per questa causa”.dopo averne discusso anche con Umberto.“Non farò nomi di persone e luoghi, ma l’ho subita anch’io la violenza. Le donne devono essere forti e andare via di casa […] Mi sentivo un pugile con le mani legate. Per sette anni sono stata picchiata con calci, sberle e pugni. Dalla violenza fisica guarisci. Ma i complessi, lo spingerti a non amarti… lì è ancor più pericoloso”. E ancora: “Non ho mai reagito perché venivo minacciata”, ha narrato sempre Heather.

“Mi chiamava gallina americana. Ora mi sento forte e protetta e ho voglia di trasmettere alle donne a casa questo: ‘Dovete essere forti’. Io da un giorno all’altro sono andata via, da un’amica, e non sono più tornata”. Non si fa il nome dell’uomo chema per la padrona di casa non c’è dubbio che la cosa sia avvenuta. Una storia difficile e dolorosa, senza dubbio.