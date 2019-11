Cina: scoppio in una miniera, 15 morti

Un grave incidente sul lavoro si è registrato in. In unauna violenta esplosione di gas ha causato la morte di 15 persone, nove sono i feriti. Quindici morti e 9 feriti per una esplosione in una miniera di carbone della provincia cinese delle Shanxi (nord). Lo scoppio è avvenuto vicino alla città dimentre in 35 stavano lavorando nel sottosuolo profondo. Undici soltanto sono riusciti a fuggire senza riportare danni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto e ricostruire eventuali responsabilità. Gli incidenti mortali sono all'ordine del giorno nelle miniere della Cina.