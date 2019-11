Manovra, dal Pd circa 900 emendamenti

Arrivano in Senato le proposte dei partiti. Dalcorrezioni su. Proposta M5s per taglio Iva sui profilattici. Misiani: "Pronti a modifiche profonde". Sono circa 900 gli emendamenti presentati dal Pd alla legge di Bilancio. Auto aziendali, risorse per i Comuni, sugar e palstic tax le priorità. "Abbiamo accolto le istanze di categorie, associazioni, soggetti auditi in commissione Bilancio", dicono dal gruppo Dem. "Faremo tutto il possibile, in accordo con le altre forze di maggioranza, per migliorare una Manovra che consegue il primo grande obiettivo di scongiurare l'aumento dell'Iva senza aumentare la pressione fiscale".





Italia Viva ha presentato circa 230 emendamenti alla Manovra. Abolizione di Quota 100 e delle microtasse (come quelle su plastica, zucchero e sulle auto aziendali), norme sulla disabilità e la scuola, i temi principali. "Un pacchetto di emendamenti a un governo che ha già messo in sicurezza alcune priorità: dall'esclusione dell'aumento dell'Iva agli investimenti su sanità e famiglia",spiegano i renziani, annunciando anche l'emendamento "Notre Dame" per Venezia: defiscalizzazione del 50% per le donazioni fino a 96mila euro