Luigi Di Maio: su tasse sintonia con Conte

"Siamo in sintonia col premier e accolgo,anche a nome del Movimento, il suo appello per abbassare le tasse". Così il leader di, Di Maio, a "Non stop news" su. "E' una richiesta ambiziosa", ha proseguito, "ma io ci sto. Abbiamo trovato 23 mld per evitare la Salvini tax, oggi riunirò i ministri del Movimento e faremo proposte sull'abbassamento delle tasse puntando ai tagli degli sprechi". Con il"stiamo lavorando bene sulla legge di bilancio e in generale quando si tratta di affrontare temi concreti questo governo procede".