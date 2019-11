Fulmine si abbatte sul campo mentre giocano i ragazzini! Due finiscono in ospedale

si abbatte sul campo dove stanno giocando le squadre juniores: tragedia sfiorata a, in provincia di Salerno. Finiscono indue quindicenni del posto, per fortuna non hanno subito alcuna conseguenza grave e già nel pomeriggio sono stati dimessi dai medici. L’episodio s’è verificato nella mattinata di ieri allo stadio Luigi Pastena nella cittadina salernitana durante l’incontro del campionato regionale Under 16 tra i padroni di casa dellae la squadra ospite del Pasquale Foggia Academy del rione Traiano di Napoli.Le squadre si stavano schierando in campo poco dopo la fine dell’intervallo quando un fulmine s’è abbattuto sulin erba sintetica del terreno di gioco dell'impianto sportivo battipagliese. La scarica non ha colpito direttamente nessuno, per fortuna. Però due baby calciatori – i più vicini al posto dove il fulmine s’è scaricato in terra - sono rimasti feriti: uno dei due è crollato a terra privo di sensi. Il match, ovviamente, è stato immediatamente sospeso dall'arbitro e gli staff tecnici delle due società si sono subito prodigati a prestare idel caso ai ragazzi coinvolti nell'episodio.I due giovanissimi calciatori, poi, sono stati trasferiti presso il vicino pronto soccorso dell’ospedaledi Battipaglia. Le loro condizioni, per fortuna, sono apparse subito tranquillizzanti: nessuno dei due aveva riportato traumi rilevanti. Dopo essere stati tenuti in osservazione al nosocomio cittadino per qualche ora, nel pomeriggio di ieri e dopo tutti gli accertamenti del caso, sono stati entrambi dimessi. La notizia che ha confermato il loro positivo stato di salute è subito rimbalzata ovunque suied ha placato l’ondata di preoccupazione che il fatto aveva, naturalmente, sollevato in internet e in tutta la comunità battipagliese. Unpubblicato sui social dai tecnici e dai responsabili della squadra sportiva cittadina ha mostrato i ragazzi abbracciati dai compagni e “pronti subito a scendere di nuovo in campo”. Tantissimi sono stati i messaggi ricevuti dai due baby calciatori battipagliesi di vicinanza e di sollievo.