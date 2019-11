Al micio piace la topa... Naike Rivelli e la zampa del gatto proprio lì

Dopo un paio di giorni di inattività sui social, Naike Rivelli è tornata alla grande. La modella, infatti, ha condiviso due nuovi contenuti che hanno scatenato nuovamente una serie di polemiche. Dopo aver coinvolto un bellissimo gatto persiano nero in una sua precedente foto dove si mostrava nuda, ieri Naike Rivelli ha deciso di chiedere la collaborazione di un altro felino domestico. La figlia di Ornella Muti ha provocato tutti i suoi follower mostrando su Instagram in primo piano la sua parte intima coperta per fortuna dagli slip e dalle gambe magicamente è spuntata una zampina di un gatto. Quest’ultima è andata a toccare precisamente proprio lì.

Se le altre volte gli utenti web hanno ironizzato le iniziative di Naike Rivelli, in questa occasioni in molti si sono indignati per lei. Infatti sotto alla foto in questione sono apparsi tantissime critiche e commenti negativi. In poche parole gli internauti le hanno scritto che in questo caso ha superato ogni limite della decenza e che prima o poi verrà bannata da Instagram.