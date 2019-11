Il lato B è da infarto! Raffaella Fico riprende gli allenamenti

Dopo mesi di stop Raffaella Fico riparte alla grande. A scriverlo la bellissima showgirl napoletana su Instagram, dove appare in palestra, mentre si allena. Il video (dura un minuto) mette in risalto le sue forme, e soprattutto un particolare cattura lo sguardo interessato dei tantissimi ammiratori, intenti a complimentarsi con la loro regina.

Nella prima parte di filmato la vediamo impegnata sugli adduttori, la restante è invece dedicata allo squat, entrambi esercizi molto consigliati dai personal trainer perché efficaci, soprattutto per scolpire il lato B. E su quello della napoletana è solo lecito esprimere complimenti: sembra glielo abbiano disegnato tanto è perfetto! Infatti, il cameraman, più che della qualità nei movimenti, sembra interessato a questa “peculiarità”. Anche se, per sua stessa ammissione, alla palestra mancava da diverso tempo ormai, le curve di Raffaella sono tutte al posto giusto. Le prodezze di Raffaella Fico hanno colpito, ricompensate con migliaia di like e centinaia di commenti, in netta maggioranza positivi. C’è chi mette la faccina innamorata, chi la definisce già al top, chi prevede torni in forma velocemente e chi, ancora, le augura buon allenamento. Poi, chiaramente, gli haters accorrono e qualche battuta ironica vola sulle precedenti love story.