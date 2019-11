Istigazione all’odio razziale e diffamazione : denunciato Chef Rubio

Tu tirare sasso per fare resistenza a occupazione, occupazione sparare in testa perché non approvare. Esseri abominevoli”

È un periodo decisamente amaro per, in arte. Dopo la fine del rapporto lavorativo con, le cui motivazioni non sono ancora del tutto chiare, e il siluramento dalla Rai, il presentatore tv ha un’altra gatta da pelare. Questa volta, però, non per questioni di ascolti e share bensì legali. Come riporta il, Rubio è stato denunciato per istigazione all’odio razziale e per diffamazione dal dottor, medico legale trevigiano e membro della comunità ebraica locale, tra i fondatori della Federazione Italia-Israele. Il medico ha deciso di intraprendere le vie legali dopo aver letto le parole contenute in tweet scritto da Rubio.Il cuoco, infatti, in un tweet dello scorso ottobre ha ripreso un video del maggio 2016 in cui si mostra un giovane a terra colpito, secondo quanto si legge nell'account originale citato, dai militari israeliani. A commento del filmato il presentatore tv aveva scritto: “. Per enfatizzare il concetto, l’affermazione era stata accompagnata dalla bandiera di. Il cuoco, in risposta ad alcuni utenti che lo avevano criticato per le parole usate, aveva rincarato la dose aggiungendo:+Un testo che aveva scatenato accese polemiche e al quale aveva replicato anche il leader della LegaIl tweet, anche per il clamore che aveva suscitato, era stato notato anche da Ilan Brauner. Secondo il medico, le parole di Gabriele Rubini istigherebbero alla violenza e alimenterebbero l’odio nei confronti del popolo ebraico. Una situazione aggravata dall'importante seguito social dello chef. Sarà ora il Tribunale a decidere sulla responsabilità o meno di Chef Rubio.Rubio non è nuovo nello scatenare polemiche sui social. Il suo bersaglio preferito è Matteo Salvini. Quando l’ex ministro dell’Interno accusò un malore mentre era diretto a Triesteper partecipare ai funerali di, i due agenti di Polizia uccisi dagli spari del dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran, mentre erano in servizio in Questura lo scorso 4 ottobre, il presentatore tv scrisse su Twitter:Senza dimenticare le parole scritte sul social poco dopo i drammatici fatti avvenuti proprio a Trieste: