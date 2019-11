Francesco Monte: Non ho mai tradito Giulia Salemi

Nel pomeriggio di questo sabato 16 novembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Verissimo, il talk-show condotto dache ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio Francesco Monte. Quest'ultimo ha concesso un'intervista esclusiva in cui si è raccontato a ruota libera su vita privata, esperienze televisive ad oggi maturate e sogni in vista del futuro.

Il neo imitatore, ex tronista, nonché ex gieffino ed ex isolano ha esordito dichiarandosi soddisfatto del suo percorso intrapreso in tv, soprattutto, perchè sente di aver dato degli schiaffi morali a chi non credeva in lui: "Io ho seguito l'Accademia di recitazione per 5 anni a Roma e il canto è stata una sorpresa, ho sempre saputo di essere intonato, perchè canticchio da mattino a sera. Però riuscire a tirar fuori la mia voce sul palco è stato un bell'impatto". Ha voluto partecipare a Tale e quale show, format di Rai 1 e condotto da Carlo Conti dove si è classificato terzo, per dimostrare di avere talento, calandosi in diverse imitazioni di cantati nostrani e internazionali: "Mi sono tolto moltissime soddisfazioni e ho dato tanti schiaffi morali ad altrettanta gente. […] Sono felice e soddisfatto dell’esperienza a Tale e Quale Show. Mi fa piacere che sia arrivato quello che ho sempre cercato di dire e che veniva distratto dalle vicende della mia vita privata. Più di questo non potevo desiderare".



Sul suo conto è recentemente circolata una voce, secondo cui lui avrebbe tradito l'ex gieffina Giulia Salemi, conosciuta tra le mura del Grande Fratello Vip e, nell'intervista rilasciata alla Toffanin, Francesco Monte ha voluto ufficialmente chiarire la sua posizione: "Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione, perché non era giusto né per me e né per lei. Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero, altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto".



Prima di partecipare allo show sulle imitazioni, il 31enne tarantino era riuscito a prendere parte a due reality-show targati Mediaset, quali il Grande Fratello Vip e L'isola dei famosi, dove è emerso per la sua vita privata e non per le sue passioni. E oggi Francesco Monte sogna di vedersi affermato come attore e avere dei bambini, così come lo stesso ha confidato a Verissimo: "Da grande voglio fare l’attore, anche se non vorrei vivere per lavorare. Tra dieci anni mi vedo in Puglia, in un bel trullo con un paio di ettari di ulivi e sicuramente dei bambini".



Allo stato attuale il suo cuore batte per la modella Isabella De Candia, che l'intervistato reputa una donna speciale: "In amore va tutto bene, sono felicissimo. La mia ragazza si chiama Isabella ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi sei mesi. Il suo essere speciale è dato dalla sua estrema normalità".