Il più giovane laureato della storia! Bimbo prodigio diventa ingegnere elettronico a 9 anni

Si laurea a soli 9 anni.è un vero bimbo prodigio che è riuscito ad ottenere il più alto titolo di studio in un’età in cui la maggior parte dei ragazzi non ha mai dato nemmeno il primo esame. Il bambino è il più giovane laureato della storia e con il suoè riuscito a diventare unLaurent Simons, di origine belga, il prossimo dicembre, conseguirà la laurea in ingegneria elettronica presso l’università di Eindhoven, dopo soli 9 mesi dall’iscrizione all’università. Il ragazzo ha battuto ildel suo predecessore,, che, nel 1994 si era laureato all’università dell’Alabama all’età di 10 anni. Laurent ha delle capacità decisamente superiori alla media, è in grado di risolvere in poche ore problemi per i quali uno studente adulto impiega circa 10 settimane.Ora che il ragazzo è prossimo alla, molti degli atenei più importanti del mondo si stanno concentrando su di lui, anche se Laurent, come tutti i bambini, non è ancora molto deciso su cosa farà nel futuro, ed è molto indeciso tra il diventare un medico chirurgo oppure un astronauta.