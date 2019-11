Belen Rodriguez... il lato B da urlo è “ineguagliabile”

Belen Rodriguez è reduce da un viaggio di lavoro a. La conduttrice, modella e showgirl argentina è volata alle Canarie insieme allaper realizzare la campagna fotografica della loro nuova linea di costumi da bagno, Me Fui, ma, nemmeno a dirlo, non ha dimenticato di aggiornare i suoi tanti fan diChe se fino all’altro giorno si erano abituati a vederla alle prese con tutorial di make up, hanno poi assistito a un tripudio di scatti super sensuali. Belen e Cecilia, che insieme contano circa 13 milioni di follower, hanno davvero alzato la temperatura con le anteprime dello shooting in spiaggia. Belle, bellissime. E con quei corpi e curve mozzafiato hanno regalato ai fan decine e decine di foto in bikini minuscoli, anche in pose

Che dire, tanto per fare un esempio, dello scatto su una piscina a sfiora con un fantastico sfondo di spiaggia e mare? Belen, ritratta in piedi, sul bordo della piscina, ha mandato tutti in estasi. Ma il post che a giudicare dai like e dai commenti ha davvero mandato fuori di testa i fan è arrivato poco dopo., ma questa volta Belu è in riva al mare.“Seguendo sempre il sole”, scrive lei, che è immortalata di profilo, fronte mare, con la testa leggermente inclinata, gli occhi chiusi e un micro bikini color panna, l’argentina fa volare davvero la fantasia mettendo in primo piano il suo. Spettacolare è dire poco: sembra scolpito nel marmo per quanto è perfetto. E i fan, che di sicuro faranno fatica a dimenticare questa immagine, hanno presto invaso il post di messaggi. Quella foto in spiaggia deve aver davvero fatto girare la testa a tanti. Il tenore dei commenti, infatti, è questo qua: “Sei fantastica sul serio»”, “Unica al mondo”, “’Eterna bellezza’ olio su tela”, “Sei uno spettacolo bellissimo”. E ancora: “Ineguagliabile”, “Il sole sei tu”, “Quanta bellezza. Una Dea”, “torna così ci porti un po’ di sole!”, “Comunque insegui il sole, la più bella sei tu”, “Si avvicina Natale, panettone in vista”.