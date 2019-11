La Mamma denuncia : Polpette crude e vermi nei piatti per i bimbi

Ancora un caso di cattiva mensa per bambini, questa volta in una scuola di, località in provincia di Napoli. Nello specifico, ildi via Ripuaria di Varcaturo. Come riportato dal quotidiano onlinela denuncia è stata fatta dalladi un bambino. Come si legge sul quotidiano, ”A fare la macabra scoperta sarebbero stato il genitore di un alunno. Una volta che il piccolo è rientrato a casa, all’interno dei piatti, la mamma dello studente del IV Circolo avrebbe trovato dei. A quel punto la donna, allarmata, è andata a scuola e avrebbe preteso di rovistare all’interno dell’immondizia per verificare la provenienza degli insetti”.Tra i rifiuti, sempre secondo la testimonianza della mamma, sarebbero state rinvenute, che verosimilmente sarebbero finite nei piatti dei bimbi. Sue nei gruppi social si sarebbe scatenato subito il tam tam con decine di genitori allarmati.Il genitore ha segnalato che nel cibo destinato al figlio c’erano polpette crude e dei vermi. Immediata la protesta a scuola e il successivo passaparola tra mamme sui gruppi social e le chat di messaggistica istantanea. Per questo i Nas, il reparto sanitario speciale dei carabinieri, hanno fatto un’ispezione nell’istituto. I militari dell’Arma hanno stilato un verbale i cui risultati verranno diffusi nelle prossime ore.In seguito ai controlli l’Assessore Miriam Marino ha dichiarato: “Sono stata personalmente aie posso garantire che non hanno riscontrato nulla. È stato un falso allarme. Non sappiamo questo verme da dove possa essere arrivato“.