Edoardo Raspelli: Molestato da ragazzino da sei coetanei ho taciuto per vergogna

La violenza è successa a 14 anni. Due anni prima, un ragazzino mi ha toccato e voleva che lo toccassi. Sono scappato via. I miei genitori mi hanno mandato in collegio per l'estate e lì sono stato abusato da sei coetanei

Non sempre la molestia viene da qualcuno che ha più potere di te. Nel mio caso è stato un branco di coetanei e io non ho saputo difendermi

È stato drammatico e la cosa più triste è che mi sono accorto che, ancora adesso, a 70 anni, ne parlo con ansia e sofferenza. Questi sei compagni di collegio mi hanno aggredito e toccato. Questa cosa, per le caratteristiche di un ragazzo, l'ho chiamato il piacere e la vergogna. Ho paura solo a raccontarlo

se parlarne adesso con moglie e figli mi fa male, figuriamoci allora. Mi ha creato grossi sensi di colpa

Confessione choc perche, oospite di '' su Rai1, ha rivelato essere stato vittima didurante la sua adolescenza che hanno per sempre segnato la sua vita. Un'esperienza durissima, indimenticabile, che il conduttore tv ha fatto fatica a raccontare perchè, nonostante siano passati molti anni dal terribile episodio, per lui è sempre come se fosse successo ieri.Una ferita aperta e incolmabile che si è portato dentro, senza mai rivelarlo a nessuno, per più di sessant'anni di vita. Oggi, intervistato da, ha deciso di rendere pubblico l'episodio per esorcizzarlo e mostrare come il ricordo di un abuso non passi mai, alla faccia di chi non crede nelle nelle denunce fatte a distanza di decenni. A lui sono serviti 60 anni per raccontare la sua amara esperienza che he ha turbato la suae la vita intera.", Il noto gastronomo della tv ha raccontato di essere stato oggetto di abusi da parte di sei coetanei che lo hanno pesantemente molestato. “” ha detto Raspelli che ha mantenuto questo terribile segreto per anni, cominciando dai suoi, ignari di quanto successo al figlio, per poi continuare a cercare di dimenticare, invano, l'accaduto, non raccontandolo a nessuno, per la", ha deto Raspelli, aggiungendo che “".