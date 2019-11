Pomeriggio 5... ecco tutte le fobie dei Vip

A “” con Barbara D’Urso, si è parlato delle paure e, soprattutto, delledegli italiani. Anche per questo motivo, diversi vip sono stati ospiti die hanno rivelato le loro fobie: alcune sono piuttosto comuni, altre invece sono assolutamente rare., ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di essere terrorizzata da ragni e insetti, ma soprattutto dalle. «So che può sembrare assurdo, ma non riesco neanche a guardare le lenticchie». «Sono andata da uno psicoterapeuta e abbiamo scoperto la possibile origine di questa fobia: le lenticchie mi ricordano molto le zecche e probabilmente le associo a quando il mio cane, infestato su tutto il corpo, era stato malissimo».

Angelo Sanzio, il ‘Ken umano’, che rivela la sua paura più grande: un getto d’acqua in testa. «Non riesco neanche a fare la doccia, mi terrorizza e per lavare i capelli uso l’acqua in un bicchierino da caffè», spiega Angelo Sanzio, che rivela di aver avuto molta paura anche del buio e dell’ago durante l’infanzia. Barbara D’Urso, ironizzando sui tanti interventi di chirurgia estetica, gli risponde prontamente così: «Direi però che poi ti è passata».





Andrea Roncato qualche tempo fa aveva rivelato di essere ipocondriaco e di avere il terrore delle malattie. Alessia Macari, invece, aveva ammesso di aver molta paura di Barbie e delle bambole in generale. Nulla, evidentemente, in confronto a Adelaide Manselli, più nota come Anna Pannocchia, che ospite in studio ha rivelato: «Ho il terrore delle scale, soffro l’altezza, cosa che invece non accuso in ascensore». In studio c’è anche Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, che ha spiegato: «Con mia madre condivido diverse fobie, soprattutto le eliche e gli uccelli. Ho sempre avuto un rapporto conflittuale coi pennuti». Alla fine, però, il ragazzo riesce a superare in qualche modo la paura, come dimostra un video registrato in piazza del Duomo, a Milano.

Carmen Di Pietro, in collegamento con lo studio ha invece spiegato di essere claustrofobica: «Non riesco a stare dentro i luoghi chiusi, non prendo mai l’ascensore anche se abito al sesto piano. L’ultima volta che ci ho provato ho avuto una crisi tale da iniziare a spogliarmi». In studio, però, c’è Patrizia Groppelli, che inizia a polemizzare con Carmen Di Pietro: «Non inventare le cose, una volta abbiamo anche preso l’ascensore insieme». La polemica sembra chiusa lì, fino a quando la Groppelli rivela di aver paura delle galline e Carmen Di Pietro ne approfitta per lanciare una frecciata: «Giusto di quelle, puoi aver paura…». Patrizia Groppelli, un po’ stizzita, replica così: «Per una volta, ti è venuta bene una battuta».