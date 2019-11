Venezia, peggiora la previsione : marea a 160 cm

Risuonano sirene d'allarme in città. Venezia,peggiora previsione:marea a 160Peggiora la previsione di marea per stamane a Venezia. La stima di acqua alta è stata rivista al rialzo dai 150 centimetri precedenti asul medio mare, alle 11.20. E' quanto si apprende dal, che poco fa ha attivato le sirene di allarme in città. Attualmente il livello di marea è di 120 centimetri, congià abbondantemente allagata.