Russia, spara a scuola : 2 morti,3 feriti

In un college di, apre il fuoco sui compagni dopo un diverbio Uno studente ha sparato in un college di Blagoveshchensk, nell'Estremo Oriente russo,. Il giovane si è poi ucciso puntando contro di sé l'arma che, stando alle prime ricostruzioni sarebbe un. Lo riportano i media russi. Secondo la polizia, citata dalla Tass, il giovane potrebbe aver aperto il fuoco in seguito a una discussione con altri studenti.

"I corpi di due giovani, tra cui quello di colui che ha sparato, sono stati trovati sul luogo dell'incidente", fa sapere il dipartimento locale del ministero dell'Interno, secondo cui "le informazioni preliminari suggeriscono" che il responsabile della sparatoria "si sia suicidato usando la sua arma", che "è registrata come appartenente a questo cittadino". Secondo una fonte sanitaria sentita dalla Tass, "due adolescenti feriti sono stati portati all'ospedale pediatrico regionale: uno in condizioni critiche, l'altro in condizioni moderatamente gravi". Un terzo ferito si trova all'ospedale civico di Blagoveshchensk. Secondo alcuni media russi, il giovane autore della sparatoria aveva 19 anni. I feriti avrebbero tra i 17 e i 20 anni.