Giacca aperta, reggiseno trasparente! E Wanda Nara mostra le...

La bellissima moglie del calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, Wanda Nara, continua a sorprendere sempre più. Il suo fisico mozzafiato lo conoscono ormai tutti, ma ogni giorno riesce comunque a catturare l’attenzione dei suoi fan con scatti molto hot e provocanti. E qualche ora fa ha nuovamente rischiato di far venire un infarto ai suoi follower con un’immagine decisamente ‘bollente’.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un’istantanea in bianco e nero. Si può notare che Wanda indossi un paio di jeans ed una giacca di pelle, ma soprattutto un reggiseno assolutamente trasparente. A nascondere la visione celestiale ci sono esclusivamente due toppe a forma di linguaccia cucite sul reggiseno. Solo le toppe sono state colorate di rosso, mentre tutto il resto non è a colori. Il suo look quindi è molto accattivante ed aggressivo e la sua foto ha già collezionato più di 100 mila like. Peccato però che Wanda abbia eliminato la possibilità di far commentare i suoi scatti ai fan, a causa probabilmente anche dei numerosi insulti ricevuti. Ma possiamo ovviamente immaginare che i suoi follower siano rimasti estasiati da cotanta bellezza e sensualità ed in molti avranno perso le parole per descrivere la regina di ‘Tiki Taka’.