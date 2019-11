Roberto Spada, Cassazione: usato metodo mafioso

Giusta l'aggravante mafiosa. La Cassazione ha confermato la condanna a sei anni per, accusato di lesioni aggravate dal metodo mafioso per aver aggredito ad Ostia il 7 novembre 2017, una troupe della Rai dando una testata al giornalistae picchiando anche il cameraman Edoardo Anselmi. "A Roma non c'è spazio per mafia e criminalità", ha commentato la sindaca Raggi. Per il Pg è stato "usato metodo mafioso". Roberto Spada il 24 settembre è stato condannato all'ergastolo in un altro processo con due omicidi. Stralciata, invece, la posizione del braccio destro, Ruben Nelson Del Puerto, il cui processo è ancora in corso in Appello. Spada lo scorso 24 settembre in un altro procedimento, il maxi processo al clan, nato dall'operazione 'Eclissi' della Dda di Roma, e' stato condannato all'dalla Corte d'Assise.