Maltrattavano bimbi, arrestate 2 maestre

Due insegnanti di scuola materna di un asilo privato di, in provincia di Cosenza, sono state arrestate e poste ai domiciliari dai Carabinieri del comando provinciale di Cosenza supportati da militari del Nas. I Carabinieri del comando provinciale di Cosenza hannonei confronti dei bambini. I maltrattamenti di natura fisica e psicologica sono avvenuti in un asilo di Cariati, in provincia di Cosenza, ai danni di bimbi di età compresa fra i 2 e i 5 anni.

Per le due insegnanti sono scattati gli arresti domiciliari. Sarebbero almeno venti i bambini vittime delle due insegnanti. I militari, dopo avere ricevuto delle segnalazioni anonime, hanno deciso di installare delle telecamere con le quali sarebbero state ripresi i maltrattamenti. In particolare si vedrebbero i bambini mentre, al solo avvicinarsi delle maestre, si coprivano il visto con le braccia.