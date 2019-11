Roma, uccide il padre con un martello e confessa

, 76 anni, è stato ucciso a martellate in testa dal figlio, 39 anni. L'uomo è stato trovatoin via Soriso, in zona Aurelio a Roma. Un 38enne con precedenti ha ucciso ildi 76 con un. Il corpo è stato trovato nell'azienda di infissi di cui la vittima era titolare, al quartiere Aurelio. L'uccisore, fermato dagli agenti dopo una breve indagine della polizia, ha già confessato il delitto, di cui al momento non si conoscono dettagli più precisi e motivazioni. A dare l'allarme era stata la figlia, che da stamane non aveva più avuto notizie dalla. Alla base dell'omicidio potrebbero esserci attriti familiari e questioni economiche.