Scusate l'assenza ma… Dopo giorni di silenzio, Anna Tatangelo torna a mostrarsi

Per giorni Anna Tatangelo non si è vista o sentita su Instagram. Un silenzio che stava facendo preoccupare il suo esercito di fan, abituato ai suoi post praticamente quotidiani. Ma negli ultimi tempi la cantante di Sora si è come presa una pausa: nessun post, nessuna foto audace, nessuna Storia. E dire che lei è sempre stata attivissima sul social.

Tra gli ultimi scatti condivisi sul suo profilo, quello bollente che la ritrae completamente nuda sotto la doccia. Lady Tata è di spalle, non si vede nulla se non parte della schiena, ma tanto era bastato per mandare in visibilio i suoi tantissimi follower. Poi il silenzio. E così da giorni molti si chiedevano: “Che fine ha fatto Anna Tatangelo?”. Ma prima ancora che prendesse piede ogni sorta di ipotesi, la risposta è arrivata dalla diretta interessata.

Nelle ultime ore Anna Tatangelo è tornata a farsi sentire con un post che la ritrae davanti ad un leggio con delle cuffie intorno al collo all’interno di uno studio di registrazione: “Scusate l’assenza degli ultimi giorni – ha scritto – ma parte del mio tempo lo sto passando in studio. É stato un anno intenso, ho ascoltato musica e giorno dopo giorno ho maturato la voglia di cambiare, di arricchirmi di suoni, sperimentare di nuovo”. “Per ora ovviamente non posso dirvi di più – ha scritto ancora la cantante senza sbilanciarsi – Ma una cosa voglio dirvela ..Grazie, perché siete il motore di tutto, e leggervi quotidianamente mi dà una forza grandissima e voglia di mettere tutta me stessa in ciò che faccio”. Poi la cantante ha pubblicato una Storia in cui si vedono i suoi piedi accanto a un mixer, probabilmente in un momento di relax dalla sessione di registrazione.

Come detto, Anna Tatangelo non dà troppi dettagli, ma da questi ‘indizi’ l’idea generale è che sia al lavoro su un nuovo singolo. O magari su un intero album che potrebbe uscire il prossimo anno. In ogni caso, tutti felici di questo suo ritorno. Il suo ultimo disco, ‘La fortuna sia con me’, è uscito a febbraio scorso e ha avuto un discreto successo di pubblico. Che ora sicuramente non vede l’ora di saperne di più e di ascoltare nuovi brani.