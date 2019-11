Ora è un cesso... Serena Enardu lancia una frecciatina a Conversano?

Sì, io ho avuto una storia con un narcisista…

Il più patologico del mondo. Poi è diventato un cesso, però allora era veramente patologico

Che tranon scorra buon sangue, è cosa nota. Nelle ultime ore, però, l’ex compagna di Pago si è lasciata andare ad una dichiarazione che potrebbe nuovamente infiammare la. Durante la partecipazione della Enardu a Temptation Island Vip, Conversano non si trattenne dal rilasciare dichiarazioni social denigratorie nei confronti della ex tanto che, dopo alcuni interventi su Instagram, la sorella di Serena si vide costretta a difenderla dagli attacchi dell'ex cognato annunciando una querela nei suoi confronti. Giovanni, però, continuò a ribadire il suo punto di vista e, riferendosi a quanto accadde tra loro dopo la fine di, ci tenne a precisare che la sua ex fidanzata non era priva di colpe ed aveva sempre avuto un debole per gli uomini muscolosi.Dichiarazioni che lasciavano intendere che la fine della relazione tra loro fosse dovuta non solo ad un ipoteticodi Giovanni, ma anche ad uno di Serena nei confronti dell’ex fidanzato. Ora, la polemica a distanza tra i due potrebbe tornare ad accendersi in seguito ad alcune esternazioni social della Enardu che, così come altri personaggi noti, ha deciso di rispondere alle curiosità di alcuni suoi fan tramite Instagram story. A chi le ha domandato se avesse mai avuto un rapporto con un, Serena non ha esitato a replicare e, pur non facendo il nome di Conversano, ha lasciato intendere che le sue parole fossero rivolte proprio a lui.- ha spiegato Serena Enardu ai suoi follower - .”. Senza fare nome e cognome del “narcisista”, è sembrato abbastanza chiaro il riferimento della Enardu all’ex tronista, oggi felicemente legato a Giada Pezzaioli, madre di suo figlio Enea. Dal profilo Instagram di Conversano, almeno per il momento, non è giunta alcuna replica indirizzata alla ex fidanzata e, chissà, che non decida di rispondere alle accuse della Enardu nei prossimi giorni.