Verona Van de Leur... Da campionessa di ginnastica a star del porno

La storia di Verona Van de Leur ha davvero dell’incredibile. La bella olandese da ex campionessa mondiale di ginnastica, nel 2002 nominata anche “Sportiva olandese dell’Anno”, nel 2011 è entrata nel mondo delle luci rosse. Giunta ai vertici della disciplina, nel 2011, in seguito ad un declino nell’attività sportiva iniziato tre anni prima, ha deciso di entrare nel mondo del porno. La 33enne olandese al tempo stava anche attraversando dei guai in famiglia e non ha saputo resistere a quella che era un’offerta irrinunciabile.

La sua storia la si può scoprire nel libro autobiografico “Simply Verona” pubblicato nel 2014. Di recente è uscita la versione in inglese del libro che rivela la verità sulla bella olandese. Verona ha dichiarato di non aver potuto rinunciare a tutto il denaro che le avrebbe consentito di avere tutto ciò che voleva nella vita. Verona van de Leur ha vinto per tre volte la medaglia d’argento e due di bronzo nei Campionati Europei. Poi la sua carriera sportiva ha subito una battuta d’arresto. La decisione di buttarsi nel porno per guadagnare dei soldi è venuta all’improvviso, e Verona non ha saputo dire di no.

La 25enne nel 2008 ha avuto a che fare anche con diversi problemi nello sport, e senza il supporto della famiglia lei è scappata. In seguito ha denunciato i familiari per appropriazione indebita dei suoi soldi. Presto però tutto finisce, non solo la causa anche il denaro. Verona è stata costretta a vivere per molto tempo in automobile, senza viveri e senza un posto dove andare, ma anche senza un lavoro.

Pur di dare una svolta alla sua volta Verona ha anche fatto un errore che l’ha fatta andare in carcere. Ha infatti ricattato una donna sposata che era stata trovata in macchina con l’amante e le aveva chiesto 3mila euro in cambio delle foto. A seguire per lei prima c’è stata la denuncia e poi l’arresto. Addosso aveva anche una pistola e nel cellulare teneva anche materiale pedo-pornografico. E’ stata in carcere 72 giorni ed è uscita grazie ad un avvocato. Nel 2011 le è giunta questa offerta dal mondo del porno, ma dopo otto anni ha ancora voglia di gareggiare.