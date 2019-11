Te le sei rifatte! Raffaella Fico con un micro top da togliere il fiato

Affascinante e bellissima, Raffaella Fico non perde occasione per far impazzire i suoi fan con un selfie da brivido. La modella ha infatti postato sul suo profilo Instagram scatti da urlo, e si è fatta riprendere dopo aver affrontato un intenso allenamento in palestra. Raffaella è travolgente e sexy, e col suo micro top rivela un fisico da sballo. E’ a vista il seno prorompente e le curve non lasciano nulla all’immaginazione, sono davvero strepitose! Lo scatto hot ha mandato i fan della showgirl in visibilio, anche se non mancano anche commenti negativi, ma quelli di apprezzamento sono ben superiori.

Sono stati quasi 24 mila i like arrivati per commentare lo scatto e nella maggior parte sono tutti a favore della Fico. Tuttavia, qualche utente ha notato dei cambiamenti e non ha mancato di farli notare...

Alcuni fan hanno criticato Raffaella Fico per essersi rifatta e di aver anche ritoccato il seno, che nella foto appare davvero esplosivo!