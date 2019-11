Chef Rubio cacciato da Discovery Channel... il web esulta

Chef Rubio è stato amorevolmente accompagnato alla porta da Discovery Channel. So anche il nome del sostituto, però una notizia buona alla volta. Oggi godiamoci questa. Cin cin. Comunque al suo posto ci va un vero e proprio chef

pecora tricolore del diabolico e mafioso pastore

Ti hanno scaricato, quanto mi dispiace, adesso il tuo bambino a forma di #mortazza come lo mantieni, sono addolorato e me dispiace molto...

“Il cuoco sputa veleno è stato licenziato”, “Ottime notizie, anche se ora farà la vittima da censura re griderà al complotto”, “Chissà se adesso darà domanda per il reddito di cittadinanza”

Starebbe per volgere al termine l'avventura di, stando almeno a quanto si mormora nelle ultime ore. A scatenare i rumors è Dominique Antognoni, un noto critico che ha lanciato la bomba nel suo blog, ripresa poi centinaia di volte attraverso i social, fino a diventare una notizia.”, ha scritto Antognoni, che evidentemente non nutre molta stima nei suoi confronti. Chef Rubio è attualmente impegnato nella sua storica trasmissione Unti e Bisunti, che ha un buon riscontro di pubblico.Ultimamente Chef Rubio si è occupato molto di politica e le sue posizioni sono piuttosto nette e definite verso una direzione, in alcuni casi estremista, tanto da suscitare fortissime polemiche. Il suo territorio di rivolta preferito sono i social, dove con i suoi post esprime spesso le sue opinioni in maniera vivace e veemente, senza risparmiare toni forti e talvolta poco edulcorati. Da ormai diverso tempo si è esposto con ardore contro, con il quale ha avuto spesso scontri animati suoi social senza esclusione di colpi. Hanno destato molto clamore le sue parole sui poliziotti barbaramente uccisi all'interno della Questura di Trieste. Nel mirino dello chef, sempre più oratore politico, anche il comportamento degli italiani, a suo dire “”, come ha scritto in un tweet non troppo tempo fa.La notizia della sua presuntaè stata accolta con numerosi tweet contro Chef Rubio, visto da molti come un personaggioe non adeguatamente informato. “”, ha scritto un utente commentando la notizia., sono solo alcuni dei tweet che hanno accompagnato la voce del suo presunto allontanamento. Al momento nehanno voluto commentare la notizia.