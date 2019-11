Per fortuna è fuori pericolo! Bimbo di 3 anni beve metadone e sviene

Il padre, seguito dal, non si è accorto che la boccetta diera finito a tiro deldurante un viaggio in auto. Mentre era in auto con i genitori, diretti a, un bambino di tre anni ha ingerito un'. Il piccolo ha perso i sensi ed è stato trasportato prima all'ospedale die poi nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Battipaglia (Salerno). Il bimbo risponde bene alle cure ed è fuori pericolo. I genitori dicono che il figlio si è impossessato improvvisamente del flacone. L'accusa per loro è "": ilè autorizzato a tenere il metadone perché tossicodipendente in cura al Sert.