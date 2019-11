Rocco Siffredi, incidente bollente sul set del suo ultimo film!

Incidente sul set dell’ultimo film di. Una storia choc raccontata direttamente da una delle protagoniste. Il famoso attore di film per adulti che è anche produttore, in questo momento è alle prese con il ruolo di regista. Per la pellicola – sempre a luci rosse – Rocco Siffredi ha scelto attori d’eccezione quali la famosissima. La giovane debuttante, ai microfoni de, ha raccontato un fatto molto imbarazzante (anche spaventoso) accaduto sul set.Secondo quanto riferito al talk radiofonico di, sul set avrebbe avuto luogo un fatto allucinante: uno degli attori si sarebbe infortunato. Facendo, ovviamente, spaventare tutti. Martina Smeraldi era lì al momento del fatto ed è rimasta senza parole: “In due giorni abbiamo girato con sessanta attori”, ha raccontato. E poi è passata a raccontare il momento dell’incidente.

“A un certo punto uno dei partecipanti si è ferito il suo organo genitale. Io non mi sono accorta di niente, finché non abbiamo notato le macchie di sangue sulle lenzuola” ha detto la ragazza. L’attore è stato immediatamente ricoverato in ospedale ed è emersa la causa dell’incidente: un eccessivo uso di. “L’attore ha esagerato con le punture – ha raccontato Martina Smeraldi – e si è ferito l’uretra”. Ma la cosa non è finita lì, anzi…“Ora dovrà operarsi, sarà una cosa lunga. Ero sicura che non fosse un problema mio, non sentivo dolore. Tutto quel sangue era suo”. Nel mondo dei film a luci rosse quello del doping è un problema reale. Già Rocco Siffredi ne aveva parlato conlanciando l’allarme: “Sono sostanze molto pericolose se non le sai usare”, aveva detto il mitico Rocco. E aveva ragione. Evidentemente quell’attore non era a conoscenza dei rischi che correva.Oppure lo era ma ha preferito comunque rischiare. E ora sta passando un momento davvero difficile. “I professionisti lo sanno usare, i giovani capita che prendano un angolazione sbagliata e si rompano come una bottiglia“, aveva detto Rocco Siffredi. Sulla vicenda è intervenuto anche Rocco Siffredi, che ha parlato di un’esperienza simile vissuta anni fa: “Anche se si sono rotte due venuzze esterne”, nel suo caso. Ahia!