Basta Photoshop! Giulia De Lellis massacrata su Instagram

“L’ho conosciuto durante una cena dove mi portò il mio ex. All’epoca eravamo entrambi fidanzati quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. In realtà lui mi era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino”

“Alta un metro e 50 però nelle foto si photoshoppa 1,80”

“Se cresci un altro po’ in altezza sbatterai la testa”

“Dai, ammettilo quanto sei alta realmente, basta con Photoshop”

“Ma perché ti devi per forza photoshoppare facendo sembrare di essere più alta? La conosciamo tutti la tua altezza! Finiamola di voler apparire perfette nei social, passa un messaggio sbagliato!”

, diventata famosa con la partecipazione a Uomini e Donne, è oggi un’influencer di successo con oltre 4 milioni di follower. Dopo alcune storie sentimentali che si sono purtroppo rivelate un fallimento, Giulia ha ritrovato il sorriso grazie a, il campione di Moto Gp ed ex fidanzato di Belen Rodriguez., aveva dichiarato qualche tempo fa al settimanale F. Dopo quel sms, come ben sappiamo, la coppia è più affiatata che mai.Allo stesso tempo, però, i due si trovano a vivere la loro storia d’amore costantemente sotto i riflettori con tutte le conseguenze che ne derivano. Già, perché spesso non è tutto oro quel che luccica. Infatti, Giulia deve fare i conti con le dure critiche mosse dagli. Verrebbe quasi da chiedersi perché qualcuno decida di impegnarsi con ogni mezzo a rovinare la vita altrui. Le cause potrebbero essere tante – insicurezza, gelosia, invidia, scarsa autostima, ecc. – ma il più delle volte si tratta di critiche gratuite che non hanno una vera e propria giustificazione.E la De Lellis lo sa bene, visto che proprio qualche giorno fa è stata presa di nuova di mira dai leoni da tastiera a causa della sua. Che Giulia De Lellis non sia una stangona è un dato oggettivo – è alta infatti un metro e sessantaquattro centimetri e pesa circa quarantanove chilogrammi, eppure sembrerebbe che la ex gieffina abbia tentato più volte di camuffare la sua altezza. Secondo molti utenti, la nota influencer pubblicherebbe foto su Instagram sapientemente modificate per non farla sembrare troppo bassa. Ed è proprio uno degli ultimi scatti che la ritrae in un superbo completino intimo a suscitare dubbi e perplessità tra i suoi follower., osserva velenosamente un hater., aggiunge con sarcasmo qualcun altro. C’è anche chi prova a darle qualche suggerimento:. E chi, infine, trasforma l’accaduto in una questione morale:. Tuttavia, Giulia De Lellis sa bene come gestire situazioni di questo tipo e, anche questa volta, non cede alle