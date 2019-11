Di nuovo... sempre volgare! Naike Rivelli ingoia una banana intera

Naike Rivelli continua a far parlare di sé soprattutto per le foto e le clip che condivide quotidianamente sui social. L’ultimo filmato condiviso non ha deluso le aspettative dei suoi numerosi follower. In pratica la figlia di Ornella Muti è tornata ad ingoiare una banana intera a favore di fotocamera del suo cellulare. A dire il vero il video in questione era stato realizzato un paio di anni fa, ma la modella lo ha riproposto ad un mese esatto da un altro realizzato con lo stesso frutto. Alla clip in questione Naike Rivelli ha aggiunto un lungo messaggio in cui senza mezzi termini attacca i media che le puntano il dito contro e l’accusano di fare scandalo con le sue provocazioni social.

“In un Italia dove: pubblicizziamo la Fiat Panda Trussardi Lusso con uno spot davvero allucinante che promuove lusso, furto e superficialità totale. In un Italia dove le suore sono gravide e i preti pedofili. In un Italia dove la tv trash vige e detta legge creando e distruggendo persone e principi sani pur di far ascolti in tv. In un Italia senza governo eletto dal popolo da non so più quanti anni“, ha scritto la figlia ribelle di Ornella Muti.

Oltre al video abbastanza provocatorio, Naike Rovelli si è scagliata contro gran parte dei mezzi di informazione, secondo lei rei di criticarla e non di occuparsi di cose molto più importanti : “Un mondo dove quando apri internet appare subito il porno in tutte le salse possibili. In un paese dove le donne che si scandalizzano sul mio mangiarmi la banana, sono quasi sempre quelle che in realtà, non ingoiano banane ma ben altro. In questa nostra bella Italia.. vi faccio una domanda”, ha affermato la modella. Stando alle parole di quest’ultima, le testate giornalistiche scelgono di promuovere certi argomenti che creano gossip ma distolgono l’attenzione dalla verità. Per lei è incredibile come hanno il potere di raccontare ciò che vogliono.