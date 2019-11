Si è ferito il pe**! Incidente sul set di un film di Rocco Siffredi

La giovane attrice hot Martina Smeraldi si è trovata in una situazione alquanto bizzarra. Il tutto è accaduto durante le riprese del nuovo film a luci rosse di Rocco Siffredi. Quest’ultimo oltre ad essere un pornodivo anche un produttore, è da qualche settimana è impegnato con la regia della pellicola. Per l’occasione, sono stati convocati sul set alcuni personaggi noti anche al pubblico mainstream. Tra essi anche Malena la Pugliese, attrice hot e opinionista di Barbara D’Urso. Al suo fianco anche la collega Martina Smeraldi. E’ proprio dalla giovane debuttante che è arrivato l’imbarazzante racconto dal set. A raccontarlo è stata lei stessa attraverso un’intervista per il programma radiofonico La Zanzara.

Nel programma in onda in radio e condotto dalla coppia Cruciani e Parenzo, l’ultima pellicola ideata e prodotta da Rocco Siffredi avrebbe passato dei momenti poco edificanti in fase di realizzazione, a causa di un particolare infortunio di un attore. Una situazione che ha visto coinvolta Martina Smeraldi che ha spiegato: “In due giorni abbiamo girato con sessanta attori. E a un certo punto uno dei partecipanti si è ferito il pe**. Io non mi sono accorta di niente, finché non abbiamo notato le macchie di sangue sulle lenzuola“. Dopo l’infortunio, l’attore in questione è stato costretto a recarsi in ospedale dove è stato addirittura ricoverato. Ovviamente Rocco Siffredi ha dovuto momentaneamente stoppare le riprese del suo nuovo film.

Ma perché il pornoattore si è fatto male? ... “L’attore ha esagerato con le punture“, ha spiegato Martina Smeraldi che ha continuato così: “Si è ferito l’uretra. Ora dovrà operarsi, sarà una cosa lunga. Ero sicura che non fosse un problema mio, non sentivo dolore. Tutto quel sangue era suo“. Tempo fa lo stesso Siffredi a Dagospia aveva dichiarato: “Sono sostanze molto pericolose se non le sai usare. I professionisti lo sanno usare, i giovani capita che prendano un angolazione sbagliata e si rompano come una bottiglia“.