Fascio di mer**! Vauro non ci sta e affronta l’energumeno tra il pubblico

Un individuo comealias “”, non dovrebbe essere invitato in una trasmissione televisiva. Non è nuovo a questo tipo di minacce e insulti il Minnocci reso “” da alcuniche girano nell’etere. Ma l’ultima bravata ha rischiato di diventare qualcosa di più. Siamo su, il programma condotto da. A un certo punto, non si capisce bene il motivo, viene dato diritto di parola a “” un “” o almeno è così che si auto definisce, che parte in quarta: “Nella mia borgata comando io. Se viene nella mia borgata glielo faccio vedere”. Parole che hanno scatenato quasi unatelevisiva giovedì sera su Rete4.A pronunciarle un uomo di Roma, che viene presentato anche dal profilo social della trasmissionecome un. Un tono molto dittatoriale, quasi da Ventennio che ha provocato la reazione di, uno degli ospiti in studio, che si è alzato dalla sua sedia e ha affrontato a brutto muso l’uomo. L’argomento affrontato nel corso della trasmissione di Paolo Del Debbio era molto delicato e si districava partendo dainegli stadi fino a un’analisi più approfondita dei nuovi fenomeni dinelle città.

Ed è in questo contesto che viene data la parola a questo personaggio che con toni abbastanza accesi, invitava la giornalistaa “vedere un film con lui”, una cosa che agli orecchi di migliaia di italiani è sembrata quasi una. E anche per Vauro che si è alzato dalla sedia e si è diretto verso Minnocci, fermandosi a un palmo di naso da lui ed etichettandolo con: “Sei un fascio di mer**, fammelo vedere a me ”.

Poi l’intervento di Del Debbio chein studio, ma è troppo tardi: il problema è stato invitare il Minnocci, non certo la reazione di Vauro. Incredibile però la frase del conduttore: “Vi caccio fuori entrambi”, come fossero due bimbi delle elementari, come se davvero si potesse mettere sullo stesso piano le frasi di une di un vignettista palesemente antifascista.