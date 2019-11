Cadavere donna seminuda in fiume Alatri

Erada casa nella mattinata tanto che il compagno si era rivolto ai carabinieri, poi nel pomeriggio è stata trovata senza vita sul letto del fiume Cosa in secca. Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nell'alveo del, nel comune di, nel Frusinate. La donna, presumibilmente sui trent'anni parzialmente vestita, presentava una ferita sopra l'arcata sopraccigliare sinistra. Non aveva documenti con sè. Le indagini dei carabinieri si sono concentrate su una denuncia di scomparsa fatta nella mattinata stessa. Laè stata quindi identificata. Sul posto il magistrato della procura di Frosinone. Gli investigatori non escludono la pista dell’omicidio. In caserma sono stati sentiti per tutta la notte i primi testimoni, parenti, amici e conoscenti per ricostruire le ultime ore di, ma per ora non risultano fermi.