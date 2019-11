Matteo Salvini: Daremo il sangue per Taranto

si scaglia contro il governo sul caso dell’ex Ilva di Taranto, togliere l'acciaio dall'Italia sarebbe una follia. Al governo abbiamo degli incapaci, ma come Lega daremo il sangue per Taranto e perché non salti neanche un posto di lavoro per gli operai dell'. Così Salvini su. “”. Ilha anche postato una foto che ritrae nella parte alta la protesta della Lega in Aula della Camera, con lo striscione con su scritto "A casa voi, non gli operai Ilva", e nella parte inferiore il governo e il premier, schierati sempre in Aula, con sopra scritto: "A casa incapaci".