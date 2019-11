Uomini e Donne, Giulio Raselli pronto ad abbandonare il trono?

Giulio Raselli durante un aperitivo con amici ha espresso il suo malumore intorno alle voci che lo vedono protagonista in questi giorni e ha dichiarato di lasciare il programma se continua su questa scia. Se sei apposto con la coscienza lotta e dimostra il contrario

Il trono dipotrebbe avere i giorni contati. Dopo le numerose segnalazioni ricevute dalla redazione su accordi che il tronista avrebbe preso con due sue corteggiatrici (prima Veronica e poi Giulia), Giulio sarebbe sul punto di abbandonare. Troppa pressione, troppi rumors per consentirgli di proseguire serenamente l'esperienza a. A svelarlo è stato il blogger Amedeo Venza, già corteggiatore del programma di Maria De Filippi e manager di un ex tronista.Nelle storie del suo profilo Instagram, Venza ha scritto di essere a conoscenza del fatto che Giulio Raselli sarebbe sul punto di lasciare la trasmissione, stanco delle continue. "", ha scritto nelle sue storie il blogger. In effetti il trono di Giulio Raselli è stato tormentato sin dall'esordio, addirittura prima che il programma cominciasse. Ad agosto, quando tutti sapevano che sarebbe stato uno dei tronisti, si era fatto pizzicare in teneri atteggiamenti con una mora in un locale. Questo aveva messo a rischio la sua partecipazione a U&D. Poi l'inizio del percorso con alcune corteggiatrici e le prime segnalazioni. Il secondo tronista, Alessandro, lo aveva accusato di essersi accordato con Veronica per uscire insieme e avere visibilità, poi le segnalazioni esterne sull'accordo con Giulia D'Urso. Insomma, il suo trono non trova pace. Il tronista starebbe vivendo tutto questo chiacchiericcio con forte insofferenza, al punto da prendere in considerazione la possibilità di abbandonare il posto offertogli mesi fa dalla De Filippi.Se Giulio Raselli abbandonasse davvero il trono sarebbe il terzo addio in poco tempo per Uomini e Donne. La stagione del programma pomeridiano di Canale Cinque è decisamente. Prima c'è stato l'addio prematuro della tronista Sara Tozzi, che ha preferito ricucire i rapporti con il suo ex. Poi il no ricevuto da Alessandro Zarino, che aveva scelto anticipatamente la bella Veronica, la quale ha preferito salire sul trono lei stessa su richiesta di Maria. Oggi, alla luce delle voci di un possibile addio di Giulio, il pubblico e la redazione del programma sono in agitazione. Le prossime puntate riserveranno sicuramente sorprese.