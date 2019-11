Somiglia a Fabrizio Frizzi... Carlotta Mantovan a spasso con la figlia Stella

Il magazine Diva e Donna ha pubblicato in esclusiva le immagini di Carlotta Mantovan e la sua figlioletta Stella, nata dal suo matrimonio col compianto Fabrizio Frizzi. La giornalista e co-conduttrice di Tutta Salute è apparsa con un look totalmente rinnovato. Un nuovo taglio di capelli e uno stile molto più giovanile. Nelle foto che si vedono sulla rivista diretta da Silvana Giacobini la si vede mentre si reca a scuola per prendere la sua bambina di sei anni. Subito dopo le due fanno una passeggiata e la madre le compra un gelato. Una donna sprint che, nonostante la vita le abbia messo dei paletti davanti, lei sta comunque reagendo andando avanti.

E a proposito della piccola Stella, molti fan dell’ex conduttore de L’Eredità e di Carlotta Mantovan, si sono emozionati appena hanno visto la bambina. La piccola sta crescendo velocemente e, a quanto pare somiglia molto sia alla madre ma anche al compianto Fabrizio Frizzi.

La giornalista ha reagito per il bene di Stella, inoltre è riuscita a mascherare il suo dolore grazie ad un’altra grande passione, ovvero l’equitazione. Spesso, infatti, la professionista di Rai Tre si reca in maneggio per cavalcare il suo cavallo o semplicemente per stargli un po’ accanto. Sono trascorsi diversi mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi, era il 26 marzo del 2018 è venuto a mancare a causa di un brutto male che non dà scampo a nessuno. Da quel momento in poi, la Mantovan è andata avanti con difficoltà, ma per amore della figlia è dovuta reagire per forza.

Si è rimboccata le maniche tornando a lavorare e rendendosi cura della sua piccola Stella. In una recente intervista la giornalista si è considerata una ‘mamma chioccia’. Piccoli passi che l’hanno portata nuovamente a sorridere, senza però mai dimenticare l’amore per Fabrizio Frizzi.